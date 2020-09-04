Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 4 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — в пятницу, 4 сентября, зафиксировали 2723 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 130 951 человека, из них 2761 человек умер из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 60613 украицев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 67577 украицев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4269 случаев;

Волынская область — 5723 случая;

Днепропетровская область — 2570 случаев;

Донецкая область — 1576 случаев;

Житомирская область — 3550 случаев;

Закарпатская область — 7888 случаев;

Запорожская область — 1768 случаев;

Ивано-Франковская область — 9845 случаев;

Кировоградская область — 841 случай;

м. Киев — 14477 случаев;

Киевская область — 6017 случаев;

Львовская область — 15 312 случаев;

Луганская область — 393 случая;

Николаевская область — 1446 случаев;

Одесская область — 8038 случаев;

Полтавская область — 886 случаев;

Ровенская область — 9535 случаев;

Сумская область — 1680 случаев;

Тернопольская область — 6841 случай;

Харьковская область — 10 312 случаев;

Херсонская область — 444 случая;

Хмельницкая область — 2848 случаев;

Черновицкая область — 10 786 случаев;

Черкасская область — 1756 случаев;

Черниговская область — 2150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 192 647 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Что важно понимать, по состоянию на 4 сентября в 213 странах зафиксировано более 26 млн случаев заражения, из них 287 тыс только за прошедшие сутки. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия, Украина и Германия. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте. Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте. Указано, что по состоянию на 4 сентября в 213 странах зафиксировано 26,4 млн случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 873 108 пациентов, из них 5886 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 18 млн человек.

3 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19 .

Недавно китайские ученые потрясли мир неожиданным выводом — они официально заявили о том, что коронавирус может распространяться через канализационные трубы. Стоит обратить внимание на то, что причиной исследования был случай, когда удалось обнаружить возбудитель COVID-19 в ванной комнате квартиры, где никто не живет. Что интересно, еще в феврале ученые озвучивали версию о передаче коронавируса через трубы — после проведения исследований эта теория подтвердилась.

Как сообщал ONLINE.UA, 26 августа Кабинет министров принял решение и продолжил карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.