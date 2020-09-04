Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 4 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — в пятницу, 4 сентября, зафиксировали 2723 новых случая заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4269 случаев;
Волынская область — 5723 случая;
Днепропетровская область — 2570 случаев;
Донецкая область — 1576 случаев;
Житомирская область — 3550 случаев;
Закарпатская область — 7888 случаев;
Запорожская область — 1768 случаев;
Ивано-Франковская область — 9845 случаев;
Кировоградская область — 841 случай;
м. Киев — 14477 случаев;
Киевская область — 6017 случаев;
Львовская область — 15 312 случаев;
Луганская область — 393 случая;
Николаевская область — 1446 случаев;
Одесская область — 8038 случаев;
Полтавская область — 886 случаев;
Ровенская область — 9535 случаев;
Сумская область — 1680 случаев;
Тернопольская область — 6841 случай;
Харьковская область — 10 312 случаев;
Херсонская область — 444 случая;
Хмельницкая область — 2848 случаев;
Черновицкая область — 10 786 случаев;
Черкасская область — 1756 случаев;
Черниговская область — 2150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщения о подозрении на
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