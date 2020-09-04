НАТО созывает экстренное заседание - что происходит

4 сентября в Брюсселе состоится заседание всех членов НАТО на уровне послов. По предварительным данным, главная цель встречи — подробно обсудить скандальную ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и решить, что делать дальше. Как уже отмечалось ранее, 2 сентября власти ФРГ официально сообщили, что Навального отравили "Новичком". Что важно понимать, следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. После этого лидер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от комнады главы Кремля Владимира Путина. В Кремле бесстыдно намекнули, что российского политика отравили уже в Германии. НАТО не смогла не отреагировать на последние резонансные события. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-секретаря генсека НАТО Оану Лунгеску.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов о нападении с "Новичком" на Алексея Навального около 12.30", — написала Лунгеску.

Стоит обратить внимание на то, что заявление главы Альянса будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

Нельзя также не упомянуть о том, что Александр Лукашенко 3 сентября набросился с публичными обвинениями на лидера ФРГ Ангелу Меркель — он стал утверждать, что она врет об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Скандальный политик добавил, что его разведка перехватила разговоры представителей Польши и Германии по поводу отравления Навального, в которой говорилось о реакции на ситуацию со стороны Меркель. Диктатор утверждает, что содержание разговора якобы доказывает, что никакого отравления Навального не было. Лукашенко планирует передать данную запись в ФСБ РФ.

"Никакого отравления Навального не было", — заявил 3 сентября белорусский диктатор.