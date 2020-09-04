Евросоюз шокировал новым решение относительно Лукашенко - в чем дело

4 сентября официально стало известно, что Европейский Союз серьезно настроен ввести санкции против команды президента Беларуси Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество. Стоит обратить внимание на то, что ЕС не хочет вносить самого белорусского диктатора в санкционные списки. Что важно понимать, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия. Берлин и Париж сейчас пытаются убедить своих партнеров, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции этому помешают. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на немецкое издание WELT.

Стоит обратить внимание на то, что несколько государств-членов, в том числе страны Балтии и Польша, не согласны с такой позицией и требуют, чтобы фамилию Лукашенко также внесли в список санкций ЕС. Согласно последним данным, официальный список наконец обнародуют на следующей неделе или через две недели, — об этом сообщают европейские дипломаты.

"Переговоры очень тяжелые, так как любой список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", — рассказал анонимный источник издания.

Что важно напомнить, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые нанесли мощный санкционный удар после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси. Эти члены Евросоюза внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Напомним, что 3 сентября Александр Лукашенко шокировал мир новыми громкими угрозами — он официально сообщил о том, что уже развернул практически половину своей армии. Диктатор утверждает, что главная причина — сложная ситуация на западе, на границе с Евросоюзом. Также одиозный политик подчеркнул, что армия страны взяла под контроль границу с Литвой и Польшей. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустин.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги в случае "недружественных действий Беларуси".