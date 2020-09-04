Блестящая победа Украины над Швейцарией - Шевченко поразил заявлением

Украинская сборная одолела Швейцарию со счетом 2: 1 в первом матче Лиги наций в четверг, 3 сентября. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко назвал игру своих подопечных замечательной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации по футболу.

По словам тренера, игра отличилась незначительным количеством нарушений с обеих сторон.

"Сегодня была открытая игра, в которой обе команды играли и позволяли играть сопернику. В такой игре, если ты создаешь моменты, должен забивать. Мы создали свои моменты и использовали их", — отметил Шевченко.

Бывший нападающий сборной отметил, швейцарская сборная стала своеобразным тестом для украинского.

"Швейцария — прекрасно подготовленная команда, чувствуется работа тренера. Это очень сбалансированный коллектив, и сегодня был замечательный тест для нас... По системе игры Швейцария — очень неудобный для нас соперник. Но мы выполнили план на матч, противостояли оппонентам отлично", — добавил Шевченко.

В то же время главный тренер швейцарцев Владимир Петкович высоко оценил работу своих подопечных и особенно — оппонентов. Он заявил, что его команда сумела удачно отыграться после первого гола еще в первом тайме, однако позже пропустила второй.

"Но какая-то поспешность у ворот соперника помешала нам развить успех. Сборная Украины наглядно продемонстрировала сегодня, почему у нее в последнее время такие блестящие результаты", — подчеркнул Петкович.

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