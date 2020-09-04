У нас есть резерв - МОЗ успокоило украинцев замечательными новостями

Министерство здравоохранения создало специальный резерв для тестирования украинский на коронавирус. Министр Максим Степанов отметил, что этот резерв достигает объемов средств, которых хватит на несколько недель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 4 сентября.

По словам чиновника, ведомство пытается контролировать и поддерживать резерв.

"Мы делали 200 тестов в сутки, когда я возглавил министерство. Сегодня мы делаем больше 25 тысяч. И у нас на 1,5-2 месяца постоянный запас в наших лабораториях, расположенных по всей стране", — пояснил Степанов.

Министр отметил, по состоянию на 2 сентября украинская система здравоохранения должна 26 тысяч коек во всех заведениях, принимающих больных COVID-19 пациентов.

"При этом у нас есть резерв, в котором находится 213 больниц, в котором еще больше 9 тысяч коек, и общее количество коек по стране составляет более 35 тысяч", — добавил он.

Напомним, по состоянию на утро 4 сентября по всей Украине установлено 130951 диагноз нового коронавируса. Предыдущая сутки отличилась обновленным антирекордом — сразу 2723 случая.

Карантин в стране пролонгировали до 31 октября, однако в то же время правительство пообещал не устраивать новый локдаун и не усугублять ограничения вообще. Согласно решению Кабмина, даже местные выборы будут проходить в условиях борьбы против эпидемии — для этого разрабатывают правила.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство здравоохранения Украины готовится к приобретению новых тестовых систем для выявления COVID-19 . разработчиками новых средств стали американские специалисты.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, новые быстрые тесты пользуются методикой выявления антигена. Одновременно с закупкой произойдет обновление протокола по тестированию в Украине.