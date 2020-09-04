ЕС набросился с громкими обвинениями на США - все детали конфликта

Европейский Союз разнес вдребезги новое решение команды главы Белого дома Дональда Трампа — так, ЕС назвал введенные Штатами санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), в том числе прокурора, беспрецедентным и неприемлемым шагом. Об этом первым заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель. Он в очередной раз обратил внимание на то, что Международный уголовный суд играет главную роль в осуществлении правосудия для жертв некоторых из самых ужасных преступлений в мире, а его независимость и беспристрастность являются важнейшими характеристиками работы суда. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление европейского политика.

"Санкции, объявленные администрацией Соединенных Штатов 2 сентября относительно двух сотрудников суда, включая его прокурора, являются неприемлемыми и беспрецедентными мерами, направленными на то, чтобы помешать проведению судом расследований и судебных разбирательств", — подчеркнул Хосеп Боррель.

По словам европейского политика, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, без вмешательства извне.

"Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию и отменить принятые ими меры", — добавил Боррель.

Он также обратил внимание на то, что Евросоюз всегда будет поддерживать универсальность Римского статута и МУС.

Напомним, 2 сентября США ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда в связи с его расследованием того, совершали ли американские войска военные преступления в Афганистане. Эту информацию подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Факисо Мочочоко — глава отдела юрисдикции, комплементарности и сотрудничества МКС — также был внесен в черный список в соответствии с санкциями, на которые президент Дональд Трамп дал согласие в июне. Что важно понимать, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.

"Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что МУС продолжает нацеливаться на американцев, к сожалению", — сказал Помпео.