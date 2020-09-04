Известный друг Путина попал в больницу с коронавирусом - об этом известно

Недавно бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, открыто дружит с Владимиром Путиным, сдал положительный тест на коронавирус. Позже его госпитализировали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Rai News.

По обнародованным данным, известный политик сейчас находится в миланской больнице San Raffaele.

В то же время медики заметили, клиническое состояние Берлускони не вызывает беспокойств, присутствие его в больнице необходима для дальнейшего исследования. Експремьер находится сейчас в изолированном блоке.

Причиной заражения может стать одна из встреч, которые политик проводил последнего времени или посещения Ибицы вместе с дочкой.

Сам Берлускони утверждает, что не имеет серьезных симптомов COVID-19 — ни лихорадки, ни каких-либо неприятных ощущений, которые могли бы сопровождать заражения.

Следует напомнить, Италия в начале весны стала одной из самых пораженных инфекцией стран, там вводили, вероятно, наиболее строгий карантин на континенте — людям запрещали даже выходить из дома без уважительной причины, нарушителей штрафовали.

Больше всего среди итальянских регионов пострадала Ломбардия на севере страны, именно там находится Милан, где госпитализировали Берлускони.

Сейчас в Италии с начала пандемии зарегистрировали почти 273 тысячи случаев COVID-19 , другие страны уже давно "обогнали" ее по уровню распространения вируса. Антилидером в таком рейтинге много недель держатся Соединенные Штаты, где количество больных достигает миллионных значений.