Настоящие маньяки - Трамп ошеломил мир новым заявлением о Путине и РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп шокировал международное сообщество новым провокационным заявлением — он стал утверждать, что считает правильным ладить с другими странами, в том числе и с российской властью, а именно — с главой Кремля Владимиром Путиным. Свою позицию американский лидер озвучил 3 сентября на предвыборном митинге перед сторонниками в Пенсильвании. Стоит обратить внимание на то, что она была сразу же раскритикована политологами и аналитиками, которые упрекают Дональда Трампа за то, что он не комментирует отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание The New York Times.

"Что случилось в Северной Корее? Я нашел общий язык с Ким Чен Ыном. Они сказали, что это ужасно. Но это же хорошо. Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, хорошо", — отметил глава Белого дома. Кроме того, Дональд Трамп в своем стиле раскритиковал демократов, которые, по его мнению, всегда говорят о РФ. "Однако никогда не говорят о Китае. Только Россия. Я слышал, они начали снова... Настоящие маньяки", — подчеркнул американский лидер.

Что важно понимать, новое провокационное заявление Трампа относительно России прозвучало через пол месяца после того, как сенатский комитет по разведке обнародовал доклад о связи сотрудников предвыборного штаба Трампа и чиновников из Кремля во время президентской кампании в 2016 году.

Сейчас власти США также утверждают, что РФ активно вмешивается в местный избирательный процесс. По словам Штатов, делают это, чтобы обеспечить результат, который Кремль считает наиболее удобным для себя. Эту информацию подтвердили спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф. В заявлении отмечается, что цели и действия России, Китая и Ирана — не одно и то же.

"Только Россия активно принимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить результат, который Кремль считает соответствующим его интересам", — отмечают американские политики.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что США могут ввести новые санкции против команды Путина — уже известна главная причина.