Перемирие на Донбассе - ОБСЕ шокировала заявлением о нарушениях

Уже более месяца в зоне проведения операции Объединенных сил продолжается новый режим прекращения огня. В мониторинговой миссии ОБСЕ тем временем раскрыли количество нарушений, которые зафиксировали наблюдатели состоянию на 2 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на отчет организации.

Согласно данным миссии, речь идет о почти тысяче инцидентов.

"После заседания трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", — говорится в документе.

В отчете наблюдателей упоминаются 152 взрывы, использование двух неидентифицированных боеприпасов, 13 осветительных ракет и 741 очередей и выстрелов.

В то же время в украинском командовании настаивают, что перемирие выполняется обеими сторонами, упомянутые нарушения — это единичные случаи, которые не причинили вреда украинским бойцам.

С начала действия режима прекращения огня украинские силы на Донбассе не понесли потерь в боях против врага, известно лишь о двух жертвах — военнослужащие по официальным данным подорвались на минах. Еще один военнослужащий погиб накануне из сокрушительные пожара на Луганщине.

Перемирие ввели с полуночи 27 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, очередное заседание ТКГ Донбассом закончилось провалом из-за скандала, который устроила делегация Кремля. Представители агрессора наотрез отказались обсуждать все запланированные вопросы, пока официальный Киев не примет выгодное им решение по выборам в ОРДЛО. В ОБСЕ отреагировали на ситуацию.