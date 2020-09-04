США готовятся перебросить войска в Литву - сенсационная информация

Команда американского лидера Дональда Трампа планирует перекинуть из Польши в Литву свои военных. По предварительным данным, они будут базироваться вблизи белорусской границы. Кроме того, отмечается, что в Литву прибудут 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники. Fox News обращает внимание на то, что переброска войск США, вероятно, происходит на фоне напряженных отношений Литвы с Беларусью. Хотя министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис продолжает уверять международное сообщество, что никакой связи нет. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на данные Fox News.

"США являются стратегическим трансатлантическим оборонительным партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающим безопасность всего Балтийского региона", — заявил недавно Кароблис. Он также обратил внимание на то, что ротация американских войск в Литве является сдерживающим фактором, который имеет особое значение, способствуя усилиям НАТО в Балтийском регионе. Кроме того, отмечается, что войска США будут находиться в Литве до ноября. В военном командовании Литвы также подтвердили информацию, что в страну также прибудет около тысячи военнослужащих и боевые самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран. Стоит обратить внимание на то, что 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным многие страны, также сообщил шокирующую новость — он рассказал о том, что уже развернул практически половину своей армии. Скандальный политик подчеркнул, что главная причина — сложная ситуация на западе, на границе с ЕС. Также диктатор добавил, что армия страны взяла под контроль границу с Литвой и Польшей.

"Мы вынуждены были отвечать, когда увидели недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого есть все доказательства, как бы они не оправдывались", — начал утверждать Александр Лукашенко.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 4 сентября в Брюсселе пройдет заседание всех членов НАТО на уровне послов — по предварительному данным, Альянс настроен подробно обсудить сложившуюся ситуацию в Беларуси.