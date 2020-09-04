До 15 сентября - в Кабмине выступили со срочным объявлением

Верховная Рада уже вскоре соберется для рассмотрения решения о государственном бюджете Украины на следующий год. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, это может произойти до 15 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика на трибуне парламента.

По его словам, представители правительства, разработают документы вовремя.

"Бюджет сейчас в стадии формирования. 15 сентября, как того требует закон, он будет внесен на рассмотрение комитетов и парламента, чтобы мы перешли к системной дискуссии. На сегодняшний день Министерство финансов сбалансирования основу бюджета", — заявил Шмыгаль во время часа вопросов к Кабмину.

Он обратил внимание на наличие всех расчетов по расходам на медицину, образование, армейских подразделений.

В то же время украинская власть будет финансировать все расходы на преодоление эпидемии коронавируса COVID-19 , запуск медицинской реформы и других системных проектов.

В Министерстве финансов тем временем готовят проект государственного бюджета-2021 на основе макропрогноза, который утвердили в правительстве. Ранее объявлялось, что соответствующие документы передадут парламента уже в начале сентября.

Напомним, коррективы в планы по государственному бюджету внес коронавирус, который распространился по миру уже зимой 2020 года. Он спровоцировал глобальный карантин и длительный локдаун, сохранения жизней стоило человечеству новой экономическим кризисом.

Считается, что мировая экономика начнет восстанавливаться только в следующем году.

Как сообщал ONLINE.UA, Национальный банк рассчитывает, что миссия МВФ в ближайшее время прибудет в Украину. Кроме того, отмечается, что средства от фонда должны поступить на конец текущего года. Эту информацию подтвердил глава НБУ Кирилл Шевченко 3 сентября во время пресбрифингу в Киеве.