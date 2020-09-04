"Крестный отец" возвращается - когда можно будет насладиться новой версией фильма

Всемирно известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола неожиданно для всех заявил, что в ближайшем будущем представит новую версию фильма "Крестный отец 3". Стоит обратить внимание на то, что компания Paramount Pictures уже подтвердила, что Фрэнсис Форд Коппола будет вносить изменения в финальную ленту трилогии "Крестный отец". Согласно последним данным, режиссер хочет сделать другое начало и окончание ленты. Кроме того, он планирует музыкальные сцены и эпизоды, которых зрители еще не видели. По словам Копполы, эта версия будет ближе к его первоначальному замыслу, который в 1990 году корректировали представители Paramount Pictures. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Film Stage.

"Для этой версии я создал новое начало и конец, и добавил некоторые сцены, кадры и музыкальные отступления. Учитывая эти изменения и восстановленные кадры, для меня это более достойный финал "Крестного отца" и "Крестного отца 2". Я благодарен, что мне позволили его переделать", — подчеркнул Фрэнсис Форд Коппола.

Стоит обратить внимание на то, что ленту намерены представить в декабре 2020 года. После проката "Крестный отец 3" появится на онлайн-платформах.

Напомним, что фильм "Крестный отец 3" вышел на большой экран в 1990 году и стал завершающим в культовой трилогии "Крестный отец". По сюжету, события ленты происходят за 20 лет после предыдущей части. Мафиози Майкл Карлеоне стремится начать легальный бизнес и отойти от уголовных дел. Но его же подчиненные мешают это сделать: в клане начинаются беспорядки, что заставляет гангстера вернуться к кровавым методам ведения бизнеса. Главную роль в картине сыграл легендарный голливудский актер Аль Пачино. Также в фильме сыграли: Даян Китон, Талия Шайр, Энди Гарсия, Джо Мантенья, Элай Волак и другие.

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