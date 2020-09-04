Нужны санкции - в Киеве поразили новым заявлением о выходках Путина

Министерство иностранных дел Украины призвало к введению новых санкций против России. Новые рестрикции должны стать жесткой реакцией на отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Дмитрия Кулебы.

По словам дипломата, одновременно официальному Киеву следует пересмотреть позицию по газопроводу "Северный поток-2 ".

"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать эффективные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики по строительству газопровода" "Северный поток-2 ", — отметил Кулеба.

Министр добавил, агрессивная политика в отношении политических оппонентов не должна оставаться без жесткой реакции.

"Для них не существует границ, когда им надо кого-то отравить... Это происходит по всему миру", — пояснил Кулеба.

Дипломат резюмировал, нет основания сомневаться в выводах, которые сделали немецкие эксперты относительно яда, использованной для покушения на Алексея Навального. Политик находится в берлинской клинике, лаборатория обнаружила следы боевой вещества, близкого к известному "Новичка".

Напомним, немецкое правительство вместе с Евросоюзом совместно наблюдает за реакцией Кремля на вести об отравлении Навального. Именно от нее зависит позиция Брюсселя и Берлина, утверждает канцлер Ангела Меркель.

Как сообщал ONLINE.UA, в литовском правительстве выступили с неожиданным заявлением, которое касается России и отравления оппозиционера Алексея Навального. Официальный Вильнюс хочет обсуждения инцидента на уровне ближайшего саммита Евросоюза. Президент Гитанас Науседа назвал это очень важным эпизодом.