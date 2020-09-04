Это произойдет в сентябре - команда Зеленского сообщила украинцам долгожданную новость

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с неожиданным заявлением — он отметил, что рассчитывает на проведение встречи в "нормандском формате" на уровне министров в сентябре. Стоит обратить внимание на то, что в Кремле неоднократно опровергали заявления официального Киева по этому поводу. Люди российского президента Владимира Путина продолжают жаловаться, что Владимир Зеленский и его команда игнорируют требования РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на онлайн-брифинг Дмитрия Кулебы.

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров "нормандского формата". По состоянию на сейчас встреча советников запланирована и ведется активная подготовка к ней", — подчеркнул украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба также обратил внимание на то, что после этих переговоров и в случае, если не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств, то будут созданы условия для встречи министров иностранных дел.

"Но и я, и мои немецкие и французские коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. И насколько меня проинформировали коллеги, российский министр также не возражает против проведения такой встречи", — подчеркнул глава МИД Украины.

Стоит обратить внимание на то, что встречу на уровне советников ранее планировали на 28 августа, однако пизше стало известно, что она не состоится, по официальной информации — в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что встреча должна состояться до 10 сентября.

Глава МИД Германии Гайко Маас также надеется, что запланированная на сентябрь текущего года встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата "предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита "нормандской четверки".

Как сообщал ранее ONLINE.UA 2 сентября скандальный российский дипломат и представитель команды Владимира Путина Сергей Лавров набросился на официальный Киев с новыми абсурдными обвинениями — у Зеленского на них мгновенно отреагировали.