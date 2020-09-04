Не хотят мира - у Зеленского раскрыли шокирующий план Путина

Российская сторона не заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в Донбассе, считает Леонид Кравчук — руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Такие намерения демонстрирует поведение представителей Кремля в Минске. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Liga.net.

По словам первого президента, главное намерение Москвы — поддержка сегодняшнего состояния кризиса для его дальнейшего использования.

"Они хотят оставить ситуацию в таком состоянии, в которой она есть, чтобы давить на Украину. Давить разными способами. Если бы они действительно хотели мира — я думаю, можно было бы договориться. Мы готовы. Мы показываем, что идем на уступки, дискуссии, обсуждение. Мы ищем пути решения", — пояснил Кравчук.

Дипломат напомнил, агрессор требует внесения поправок в постановления Верховной Рады о местных выборах, чтобы убрать из документа упоминание о невозможности голосования в ОРДЛО. Он считает, на самом деле несколько слов в парламентском решении не могут стать препятствием для переговоров — а развивать их Кремль не хочет до внесения правок.

Кравчук назвал текущую ситуацию на уровне ТКГ "интересной".

"Есть вопросы, которые решаются, а есть те, которые сознательно не решаются. Сознательно, а не потому, что их нельзя решить. Есть систематические попытки блокировать все вопросы, которые выносятся на обсуждение. То есть сначала мы их обсуждаем, принимаем решение, все как полагается. А потом та сторона – и Россия, и ОРДЛО, — говорят, что можно их решать при одном условии – если Верховная Рада отменит постановление о местных выборах, которое не предусматривает выборы в ОРДЛО ", — добавил руководитель украинской делегации.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне состоялось очередное заседание ТКГ где российская делегация устроила очередной скандал. Представители Кремля снова пытались выдвигать официальному Киеву ультиматум о выборах в ОРДЛО, однако украинские дипломаты дали отпор.