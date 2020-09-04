Матч Динамо против АЗ - Луческу раскрыл, как будет побеждать нидерландцев

Первым соперником киевского "Динамо" на пути в Лигу чемпионов станут голландцы с "АЗ". Главный тренер украинского клуба Мирча Луческу рассказал о подготовке к важному матчу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на fanatik.ro.

По словам румынского специалиста, тренерский штаб сейчас работает над особой стратегией для выступления команды.

"Киевское" Динамо "придумало очень хорошую тактическую организацию игры на этот матч. Попробуем сделать так же как" Интер "в полуфинале Лиги Европы с "Шахтером": очень хорошая защита и непредсказуемые действия в контратаках, в результате чего были забиты мячи" , — пояснил Луческу.

Следует напомнить, "Динамо" будет бороться против "АЗ" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, матч запланирован на 15 сентября. Согласно определенным правилам УЕФА, команды на этом этапе встретятся с парными соперниками только один раз, победитель продолжит путь, других отправят в Лигу Европы.

Матч против нидерландского клуба станет первым для киевлян под тренерством Луческу на международном уровне. К тому же они феноменально обыграли "Шахтер" и завладели Суперкубком Украины — матч завершился со счетом 3:1 и снизил остроту критики в адрес румына, который летом получил должность.

Сам Луческу назвал победу над бывшими подопечными хорошим матчем, в котором футболисты "Динамо" сделали все правильно — воспользовались каждым из моментов у ворот соперника.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская сборная одолела Швейцарию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций в четверг, 3 сентября. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко назвал игру своих подопечных замечательной, их успех отметили также в тренерском штабе швейцарцев.