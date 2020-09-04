NASA нашло более быстрый путь к Луне - что интересно знать

Команда американских ученых разработала новый путь для лунных миссий, который оказался короче предыдущих. Представители NASA уже запатентовали эту стратегию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Science Alert.

По обнародованным данным, путь пока сокращен вдвое — это, соответственно, позволяет уменьшить затраты на организацию экспедиций.

Впрочем, следует добавить, маршрут предусмотрен не для больших миссий с астронавтами на борту, а лишь для небольших экспедиций с привлечением зондов.

Ученые нашли способ проложить траекторию полета к земному спутнику, которая позволяет достичь его за 2,5 месяца — ранее этот путь занял около полугода. Уменьшено количество топлива позволит загрузить космические аппараты дополнительными инструментами.

Новую траекторию разработали в рамках проекту Dark Ages Polarimeter Pathfinder, эта миссия предусматривает поиск низкочастотных радиоволн, которые возникли во время раннего этапа формирования Вселенной.

О специфике патентования в NASA объяснили, разработана программа относится к интеллектуальной собственности агентства, она требовала длительного анализа и моделирования, труда специалистов.

Первая человеческая миссия к Луне в конце 1960-х годов продолжалась несколько дней, однако такие быстрые полеты направления к спутнику крайне дорогие, обычно ученые пользуются другим маршрутом. Уже упоминалось, что это дает возможность сэкономить топливо и более эффективно нагрузить аппарат.

Как сообщал ONLINE.UA, Илон Маск официально сообщил, что серьезно настроен построить город на Марсе. По его словам, для реализации этих планов необходимо много времени — бизнесмен и его команда это прекрасно понимают. С таким громким заявлением изобретатель выступил во время виртуального саммита Humans to Mars.