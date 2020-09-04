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МОЗ объяснил, куда потратили деньги для борьбы с коронавирусом - что следует знать

Украина | Читати новину українською
МОЗ объяснил, куда потратили деньги для борьбы с коронавирусом - что следует знать Максим Степанов (фото — facebook.com)

Министерство здравоохранения получило для борьбы с эпидемией COVID-19 более 14000000000 гривен. Все средства направили на обеспечение больниц, лабораторий и медиков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление министра Максима Степанова во время часа вопросов к правительству в парламенте.

По его словам, Коронавирусная фонд предоставил МОЗ 14,345 миллиарда гривен.

Все средства распределили следующим образом:

  • 100 миллионов на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • 2,09 миллиарда на индивидуальную защиту для работников скорой помощи, учреждений здравоохранения, лабораторий, а также лабораторного оборудования и повышение зарплаты в таких центрах;
  • 5,3 миллиарда на оборудование для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;
  • 5,995 миллиарда на доплаты медикам и другим работникам учреждений здравоохранения, их будут выдавать с сентября до конца 2020 года.

Степанов отметил, НСЗУ предоставлять пакетные выплаты заведениям, которые принимают пациентов с COVID-19.

"Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет... суммы средств, которая нам нужна для лечения больных COVID-19, нам до конца года хватает. Но, это исходя из сегодняшних цифр... Конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств", — добавил министр.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Максим Степанов, Украина, полмтика, коронавірус, карантин, эпидемия
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Обновлено:16:11, 04.09.2020

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