МОЗ объяснил, куда потратили деньги для борьбы с коронавирусом - что следует знать

Министерство здравоохранения получило для борьбы с эпидемией COVID-19 более 14000000000 гривен. Все средства направили на обеспечение больниц, лабораторий и медиков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление министра Максима Степанова во время часа вопросов к правительству в парламенте.

По его словам, Коронавирусная фонд предоставил МОЗ 14,345 миллиарда гривен.

Все средства распределили следующим образом:

100 миллионов на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких;

2,09 миллиарда на индивидуальную защиту для работников скорой помощи, учреждений здравоохранения, лабораторий, а также лабораторного оборудования и повышение зарплаты в таких центрах;

5,3 миллиарда на оборудование для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

5,995 миллиарда на доплаты медикам и другим работникам учреждений здравоохранения, их будут выдавать с сентября до конца 2020 года.

Степанов отметил, НСЗУ предоставлять пакетные выплаты заведениям, которые принимают пациентов с COVID-19 .

"Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет... суммы средств, которая нам нужна для лечения больных COVID-19 , нам до конца года хватает. Но, это исходя из сегодняшних цифр... Конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств", — добавил министр.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины.