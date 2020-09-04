НАТО поставило неожиданный ультиматум Путину - важные детали

НАТО выступило с неотложной заявлением об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг лично обратился к кремлевского правительства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление.

По его словам, российские власти должны предоставить информацию о программе производства яда группы "Новичок" представителями Организации по запрещению химического оружия.

На фоне резонансного инцидента представители НАТО провели срочное обсуждение.

"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы "Новичок" ОЗХО", — заявил Столтенберг.

Генсек добавил, страны-союзницы обсуждать вероятный ответ.

"Союзники будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция... Мы считаем, что это атака против фундаментальных прав, против базовых демократических принципов, на которых базируется наш альянс", — отметил он.

Напомним, немецкая лаборатория недавно объявила об обнаружении следов боевой яда в организме Навального, вещество относится к группе печально "Новичка".

Навальный находится сейчас в немецкой клинике, его ввели в искусственную кому лдя эффективного восстановления.

Как сообщал ONLINE.UA, 4 сентября в Брюсселе состоится заседание всех членов НАТО на уровне послов. По предварительным данным, главная цель встречи — подробно обсудить скандальную ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и решить, что делать дальше.