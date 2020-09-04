Украина против Испании - где смотреть второй матч Лиги наций

Сборная Украины проведет уже скоро второй матч после громкой победы над швейцарской национальной командой. Украинцы выйдут на поле против испанцев в рамках Лиги наций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные турнира.

Встреча запланирована на вечер в воскресенье, 6 сентября, команды сойдутся на мадридском стадионе "Альфредо Ди Стефано". Эта арена служит домашней для молодежной сборной "Реала".

Транслировать новый матч Лиги наций телеканалы "Украина" и "Футбол 1" — последний организует специальное включение из испанского города.

Украина сейчас находится в группе A4, вместе с ней борются Швейцария, Испания и Германия. Именно украинцы пока возглавляют дивизион.

Напомним, во второй половине днем 4 сентября украинская сборная уже направит в Мадрид, где проведет несколько дней до поединка.

"В столицу Испании отправляются все 27 футболистов, присутствующих в лагере команды. Ожидается, что полет продлится около трех с половиной часов. Далеко от аэропорта Мадрид-Барахас сборная не отъедет: сине-желтые разместятся в 15 км от аэропорта — в гостинице Eurostars Suites Mirasierra", — пояснили в Украинской ассоциации футбола.

В то же время через карантин футболистам запретили выходить за пределы выбранного отеля.

Вечером в четверг, 3 сентября, украинцы вышли на поле против швейцарцев. Они одержали победу со счетом 2:1.

Как сообщал ONLINE.UA, главный тренер национальной команды Андрей Шевченко назвал игру своих подопечных замечательной. По его словам, игра отличилась незначительным количеством нарушений с обеих сторон. Бывший нападающий сборной отметил, швейцарская сборная стала своеобразным тестом для украинского.