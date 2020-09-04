Украина планирует новый удар по оккупационному режиму Кремля - ​​что случилось

Дипломатические представители Украины работают над внесением в повестку дня новой сессии Генассамблеи ООН нового пункта по Крыму. В Министерстве иностранных дел планируют инициировать рассмотрение проектов усиленных резолюций по тому же вопросу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на замминистра Эмине Джапарову.

По ее словам, речь идет о пункте "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Генассамблея первого дня после возобновления работы штаб-квартиры приняла резолюцию о защите прав внутренне перемещенных лиц в Абхазии и Южной Осетии — в Грузии. Автором документов был официальный Киев.

"Следующая задача — работаем над включением в третий раз подряд в повестку дня 75-й сессии Генассамблеи пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"... Кроме того, планируем внести на рассмотрение Генассамблеи проекты усиленных резолюций по Крыму. Речь идет об уже пятую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму и третью — по милитаризации региона", — проинформировала Джапаров в публикации в Facebook.

Дипломатка заметила, украинская сторона ожидает обнародования очередного доклада генерального секретаря ООН по выполнению предыдущей резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, которую разработали в прошлом году. Это — важный шаг для фиксирования всех преступлений кремлевского режима, удерживает полуостров.

Предполагается, что официальное открытие 75-й сессии ГА ООН состоится в нью-йоркской штаб-квартире 15 сентября. Начало общих дебатов состоится через неделю после того, 22 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, скандальная депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и попросила "организовать дипломатические переговоры по восстановлению подачи воды из Украины в Крым".

Бывшая прокурорка утверждала, что ООН мало не признала ее статус, как "представителя Крыма в парламенте России". Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл опровергла эти слова Поклонская. Она напомнила, что позиция УВКПЧ по статусу Крыма остается неизменной.