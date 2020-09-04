Это очевидная ошибка - ошеломительные новости о конфликте Месси и Барселоны

Хорхе Месси недавно прибыл в Испанию для переговоров с руководством "Барселоны" относительно своего сына, звездного форварда, однако не отличился какими-то заявлениями. Недавно медиа обнародовали его письмо, в котором тот критически отзывается о клубе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Marca.

По обнародованным данным, он буквально назвал невозможным для выполнения пункт в контракте Месси с "Барсой" об отступных. В случае разрыва договора футболисту необходимо выплатить до 700 миллионов евро — именно эту сумму требуют каталонцы.

"Мы не знаем, какой именно контракт они проанализировали и на каких основаниях они пришли к выводу, что "положение о прекращении" может быть применено в случае, если игрок решит использовать одностороннее расторжение, начиная с конца сезона-2019 /20. Это очевидная ошибка с их стороны. Очевидно, что компенсация в размере 700 миллионов евро, предусмотренных в указанном пункте, непригодна", — пояснил Месси-старший.

Напомним, уже длительное время продолжается спор футболиста и руководства клуба, за который он играл всю профессиональную карьеру. Нападающий недоволен политикой президентства команды.

Месси провел за "Барселону" множество поединков с 2004 года, когда дебютировал в ее форме на поле. Во время матчей он отличился более 700 голами, получил за карьеру 6 "Золотых мячей" — рекордное количество.

Как сообщал ONLINE.UA, резонансный спор звезды футбола Лионеля Месси и испанского клуба "Барселона" подходит к концу. Отец аргентинского футболиста накануне провел переговоры с руководством команды. По обнародованным данным, Хорхе Месси остался крайне недовольным результатами встречи.