В ВОЗ шокировали прогнозом о массовой вакцинации - когда ее следует ожидать

Эксперты Всемирной организации здравоохранения выступили с новым прогнозом относительно массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 . Они считают, ее невозможно начать раньше середины 2021 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

По словам представительницы организации Маргарет Харрис, проведения третьей фазы испытаний всех препаратов может затянуться на большие сроки. Ученым необходимо установить, насколько разработки эффективные и безопасные для людей.

"Мы не ожидаем массовой вакцинации к середине следующего года", — подчеркнула она.

Следует заметить, что накануне в Соединенных Штатах обнаружили серьезную проблему, которая может сорвать оперативную массовую вакцинацию в стране. Речь идет о том, что сегодняшнее производство шприцев не справится с нагрузкой, в котором нуждаются такие массовые мероприятия.

Согласно данным администрации президента Дональда Трампа, сейчас в США изготавливают ежегодно 663 миллионов шприцев. Этот показатель даже не достигает половины необходимого объема, поскольку требуются дополнительные 850 миллионов.

"Мы говорим правительствам по всему миру, что если вы планируете провести программу иммунизации от Covid-19 , вам нужно заказать их сейчас, а не ждать, пока будет готова вакцина", — цитирует The Guardian Троя Киркпатрика, представителя производителя медицинского оборудования.

По состоянию на 4 сентября в мире установили уже более 26 миллионов диагнозов коронавируса COVID-19 .