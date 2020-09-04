Бой Ломаченко против Лопеса - промоутеры поделились новыми подробностями

Бой между украинским чемпионом Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом запланирован на 17 октября. Накануне промоутеры согласовали место для встречи боксеров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой Fightnews.com.

По словам Боба Арума, главы компании Top Rank, бой состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Следует заметить, что локация способна поместить в 12 тысяч человек. Впрочем, согласно эпидемическим правилам, бой будет проходить без всякого зрителя.

Арум объяснил, Лопес организовал тренировочный лагерь в Нью-Джерси. Там 23-летний боец готовился к выходу против Ричарда комм. который принес ему чемпионский титул IBF.

Ломаченко взамен тренировался в основном в Украине, однако уже прилетел в США и продолжает тренировки.

"У Василия здесь дом и есть грин-карта, что делает его резидентом США. Ему было легко приехать", — отметил промоутер.

Напомним, бой Ломаченко — Лопес станет дуэлью за обладание званием абсолютного чемпиона. Украинец прилетел в США с поясами WBO, WBA, WBC. Между тем американец будет защищать свое упомянутое чемпионство IBF.

Долгожданный бой должен пройти еще в мае, однако его проведение сорвал карантин, введенный для борьбы против COVID-19 . Новая октябрьская дата также оказалась под угрозой из-за планов Лопеса получить больше денег — этот спор сумели урегулировать благодаря пожертвованиям Ломаченко частью собственного гонорара.

Как сообщал ONLINE.UA, организаторы долгожданного боя Украинский Александра Усика против британца Дерека Чисоры столкнулись с новыми трудностями. Проведение боксерской дуэли пока оказалось под угрозой. Этот поединок также должен был пройти в мае.