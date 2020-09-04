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Мы призываем немедленно - оппозиция подготовила неприятный сюрприз Лукашенко

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Мы призываем немедленно - оппозиция подготовила неприятный сюрприз Лукашенко Світлана Тихановська (фото — з відкритих джерел)

Белорусская оппозиция подготовила новый неприятный сюрприз режима Александра Лукашенко. Экс-кандидатка в президенты Светлана Тихановская выступила перед ООН с призывом о международной миссии в республику. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление оппозиционерки во время видеосвязи.

По ее словам, международному сообществу необходимо на самом высоком уровне осудить попытки силой подавить протесты.

"Мы предлагаем созвать специальную сессию Совета по правам человека ООН, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Мы призываем ООН Негай послать специальную миссию в Беларуси, чтобы проанализировать ситуацию на месте", — объявила Тихановская.

Она добавила, режим Лукашенко уже отверг всякую мораль.

Представители ООН призвали белорусские власти прекратить пытки задержанных протестующих и наказать согласно законодательству правоохранителей и силовиков, которые "безнаказанно унижали и били демонстрантов в местах содержания под стражей".

Они также поставили другое требование, она заключается в том, что Минск должен ", чтобы всех людей, которые мирно участвовали в демонстрациях, немедленно освободили"

Напомним, общественно-политический кризис в Беларуси продолжается почти месяц, протесты начались вечером в 9 августа, когда состоялись президентские выборы. Тысячи белорусов возмутились условиями голосования, на котором не соблюдались никаких демократических стандартов, а большинство участков откровенно фальсифицировала результаты.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, выступил с новой громким заявлением — он признался, что уже развернул практически половину своей армии. По его словам, главная причина — сложная ситуация на западе, на границе с Евросоюзом.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Светлана Тихановская, полмтика, оппозиция, Беларусь, ООН, миссия, Александр Лукашенко
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