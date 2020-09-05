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Курс валют на сегодня 5 сентября - доллар не изменился, евро не изменился

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 5 сентября - доллар не изменился, евро не изменился

На субботу, 5 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 5 сентября цена доллара США составит 27 гривен 69 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 73 копейки.

В пятницу, 4 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.76/27.73 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.79/32.75 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:10:11, 05.09.2020

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