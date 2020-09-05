Число больных коронавирусом в Украине обновило абсолютный антирекорд - официальные данные на 5 сентября

Количество больных коронавирус в Украине постоянно растет — в субботу, 5 сентября, зафиксировали 2836 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 133 787 человек, из них почти 3 тысячи человек умерли из-за осложнений, спровоцированных Коронавирусная болезнью. Уже 61649 Украинская смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 69 327 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Совета национальной безопасности.

Больше всего новых заражений в Харьковской, Тернопольской, Одесской областях и в Киеве.

Что важно понимать, по состоянию на 4 сентября в 213 странах зафиксировано более 26000000 случаев заражения, из них 287 000 только за прошедшие сутки. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия, Украина и Германия. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте. Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м мисци.Зазначимо, что на 4 сентября в 213 странах зафиксировано 26,4 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 873 108 пациентов, из них 5886 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 18 миллионов человек.

3 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19 .

Недавно китайские ученые потрясли мир неожиданным выводом — они официально заявили о том, что коронавирус может распространяться через канализационные трубы. Стоит обратить внимание на то, что причиной исследования был случай, когда удалось обнаружить возбудитель COVID-19 в ванной комнате квартиры, где никто не живет. Что интересно, еще в феврале ученые озвучивали версию о передаче коронавируса через трубы — после проведения исследований эта теория подтвердилась.

Как сообщал ONLINE.UA, 26 августа Кабинет министров принял решение и продолжил карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.