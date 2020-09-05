Число больных коронавирусом в Украине обновило абсолютный антирекорд - официальные данные на 5 сентября

Количество больных коронавирус в Украине постоянно растет — в субботу, 5 сентября, зафиксировали 2836 новых случая заражения. Общее количество больных
Больше всего новых заражений в Харьковской, Тернопольской, Одесской областях и в Киеве.
Что важно понимать, по состоянию на 4 сентября в 213 странах зафиксировано более 26000000 случаев заражения, из них 287 000 только за прошедшие сутки. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев
3 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности
Недавно китайские ученые потрясли мир неожиданным выводом — они официально заявили о том, что коронавирус может распространяться через канализационные трубы. Стоит обратить внимание на то, что причиной исследования был случай, когда удалось обнаружить возбудитель
Как сообщал ONLINE.UA, 26 августа Кабинет министров принял решение и продолжил карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.