Дела идут хорошо - Трамп удивил заявлением о козыре на выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что козырь, который поможет ему выиграть выборы в ноябре. Действующий государственный лидер пояснил, что речь идет о серьезной работе над американской экономикой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-конференцию накануне.

По словам президента, экономические показатели за третий квартал этого года

продемонстрируют якобы успех его правления.

"Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела... Это будет рекорд по ВВП и других показателях", — заявил Трамп.

Более того, он обещает, что 2021 по экономическим показателям превышать 2019-й — как и по каким причинам это произойдет, когда миром бурлит коронавирус и новый экономический кризис, президент не объяснил.

"Следующий год будет лучше, чем прошлый. Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было", — отметил Трамп.

В прошлом году американский президент утверждал, что рекордные экономические показатели, которые зафиксировали в тот период — это результат исключительно его труда и решений его команды. Он уже не на первое повторяет тезис о рекордах том, как хорошо будет дальше, даже по сравнению с этими рекордами.

Сейчас Трамп фактически прокомментировал опубликованную статистику по безработице в США, в начале осени показатели достигли 8,4%. Еще в апреле их зафиксировали на катастрофическом уровне в 15%. В то же время перед пандемией американская безработица отмечено рекордом в 3,5%.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября, согласно прогнозам экспертов, Дональд Трамп отстает от демократа Джо Байдена.

Как сообщал ONLINE.UA, Трамп шокировал международное сообщество новой провокационной заявлением — он стал утверждать, что считает правильным ладить с другими странами, в том числе и с российскими властями, а именно — с главой Кремля Владимиром Путиным.