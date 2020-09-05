Это ужасно - Трамп наконец отреагировал на шокирующую выходку Кремля

Американский президент Дональд Трамп длительное время игнорировал отравления российского оппозиционера Алексея Навального, которое возмутило международное сообщество. Только накануне он выступил с первым личным комментарием. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресс-конференцию.

По его словам, он еще не знаком с выводами немецкой лаборатории о поражении политика ядом группы "Новичок".

"Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагично, это ужасно, этого не должно было произойти", — заявил Трамп.

Он добавил, что в ближайшее время планирует ознакомиться со всей информацией и заметил, версия официального Берлина правдоподобна.

"Я был бы очень зол, если все действительно так и было", — добавил лидер США, но не уточнил конкретные действия.

Трамп подчеркнул, что слышал о наличии в организме Навального яда секретного российского производства, однако пояснил, "мы воочию этого не видели". В то же время он напомнил о переговорах с Кремлем об ограничении ядерного оружия, что сейчас — самый важный вопрос, не сравнить с другими.

Напомним, Навальный находится в одной из клиник Берлина, где врачи держат его в искусственной коме. Согласно обнародованным данным, это необходимо для улучшения его восстановления, поскольку человек не будет тратить таким образом энергию на поддержание организма в сознательном состоянии.

Кремль тем временем отвергает любую причастность к инциденту с оппозиционером, к выводам немецкой лаборатории в России даже отвергали информацию об отравлении.

Как сообщал ONLINE.UA НАТО выступило с неотложной заявлением об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг лично обратился к кремлевского правительства.

Российские власти должны предоставить информацию о программе производства яда группы "Новичок" представителями Организации по запрещению химического оружия.