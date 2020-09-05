Санкции против режима - из ЕС поступили тревожные для Лукашенко новости

В Европейском парламенте продолжается обсуждение новых санкций против режима белорусского президента Александра Лукашенко. Сейчас уже 106 представителей органа согласовали жесткий ответ — они подписали инициативу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что санкции станут достаточным наказанием за проведение фальсифицированных выборов и жестокого подавления мирных протестов со стороны белорусов.

Сейчас поддержали введение ограничений против белорусского режима среди других 16 представителей Польши в ЕП.

Интересно, что самого Лукашенко пока нет в списке лиц, в отношении которых вводить санкции. Предполагается, что этот перечень в ближайшее время увеличат с 17 имен до 30, окончательное решение о выборе представителей режима примут на следующей неделе.

В то же время евродепутаты направили письмо с подписями руководству Европейского совета и Европейской комиссии — Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен.

Зато белорусское Министерство иностранных дел выступило с угрозами против стран Балтии, которые совместно на региональном уровне уже ввели санкции против Минска. Ответ соседям относиться также к России, поскольку они с Беларусью входят в так называемую "союзного государства".

Напомним, мир возмутили заявления Лукашенко, фальсификация выборов с целью удержания власти, а также чрезвычайно жестокая политика против протестующих, прохожих на акциях и даже журналистов.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусская оппозиция подготовила новый неприятный сюрприз режима Александра Лукашенко. Екскандидатка в президенты Светлана Тихановська выступила перед ООН с призывом о международной миссии в республику.