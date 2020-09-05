Не сдержал слова - Месси жестко подвел итоги конфликта с Барселоной

Звезда футбола Лионель Месси выступил со специальным интервью, в котором подтвердил намерение играть еще один сезон за "Барселону". В то же время этот публичное выступление полон сокрушительной критикой в отношении футбольных менеджеров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью Goal.com.

По словам аргентинского нападающего, он всегда был в хороших отношениях с президентом клуба Хосеп Бартомеу.

"Решение (о разрыве) появилось значительно раньше. Я неоднократно разговаривал на эту тему с президентом. Он всегда повторял, что я могу пойти в конце сезона, и в конечном итоге не сдержал своего слова", — отметил Месси.

Он утверждает, что был убежден о праве покинуть команду летом 2020 года.

"Президент всегда говорил, что в конце сезона я смогу решать — идти или оставаться. Теперь они цепляются за тот факт, что я не сказал этого до 10 июня, хотя сезон находился в разгаре, ведь бесов коронавирус сместил все сроки. Это — единственная причина , почему я остаюсь", — добавил форвард.

Футболист подчеркнул, его проинформировали, единственный способ оставить клуба — оплатить 700 миллионов евро за преждевременный разрыв контракта, однако к такому он не готов.

"Я бы никогда не смог судиться с Барселоной, ведь это — мой дом. Они дали мне все, и я также дал им все... Я не заслуживал, чтобы обо мне рассказывали всякие глупости. Мир футбола полон фальшивых людей, теперь я знаю многих в лицо ", — резюмировал спортсмен.

Напомним, недавно Месси проигнорировал сбор команды на ее базе в Каталонии, с которого 31 августа началась подготовка к новому сезону. Руководство клуба за это планирует применить к нему штраф.

Как сообщал ONLINE.UA, Хорхе Месси недавно прибыл в Испанию для переговоров с руководством "Барселоны" относительно своего сына, звездного форварда, однако не отличился какими-то заявлениями. Недавно медиа обнародовали его письмо, в котором тот критически отзывается о клубе.