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Приказ об открытии огня - оккупанты шокировали новым ультиматумом против Украины

Украина | Читати новину українською
Приказ об открытии огня - оккупанты шокировали новым ультиматумом против Украины Кулемет (фото — відкриті джерела)

Оккупационный режим в Донбассе готовится фактически к срыву перемирия в зоне ООС. Марионетки Кремля объявили о намерении "уничтожить" позиции украинских сил в ближайшее время. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на информационные ресурсы оккупантов.

По обнародованным данным, приказ об открытии огня уже утвердил так называемый главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)", — утверждает преступный главарь.

Он поставил ультиматум украинскому командованию — с 08:00 7 сентября ни одного военнослужащего не должно быть в указанном районе. Боевикам якобы "не нужны человеческие жертвы", вот только более 6 лет войны это никак не подтвердили.

"Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдение достигнутых договоренностей", — заявили в оккупационном режиме.

Таким образом, боевики хотят разнести вдребезги украинские позиции и одновременно говорят о заинтересованности в перемирии.

Напомним, новый режим прекращения огня вступил в силу с полуночи 27 июля. С тех пор, по официальным данным, с украинской стороны не было ни одной боевой потери.

Как сообщал ONLINE.UA, уже более месяца в зоне проведения операции Объединенных сил продолжается новый режим прекращения огня. В мониторинговой миссии ОБСЕ тем временем раскрыли количество нарушений, которые зафиксировали наблюдатели состоянию на 2 сентября.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, война, Донбасс, оккупация, АТО, ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, ОРДЛО, ООС
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