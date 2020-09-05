Мы призываем - США срочно обратились к Путину

В американском правительстве обратились к российскому агрессора из-за войны в Донбассе. Дипломаты напомнили о годовщине минских договоренностей 2014 и поставили Кремлю требования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на американское диппредставительство в Киеве.

По обнародованным данным, официальный Вашингтон требует российского агрессора оставить законную украинскую территорию.

"В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой", — отметили в посольстве.

Напомним, первые минские соглашения подписали в столице Беларуси 5 сентября 2014. Тогда стороны договорились к прекращению огня, освобождения всех пленных и заложников — полное и безотлагательное, вывод вооруженных формирований с территории Украины — в том числе военной техники.

Позже российский агрессор возобновил бои, а зимой начал наступление на север Донецкой и Луганской. После оккупации Дебальцево, который служил важным пунктом в регионе, состоялись новые переговоры "нормандской четверки" — они стали рекордными по продолжительности. После беседы в течение 16 часов стороны договорились обновили предыдущие договоренности, однако с уточнением границы оккупации.

Фактически агрессор нарушил первую соглашение, в котором говорилось об одних оккупированные районы, а позже расширил свою оккупационную власть с боями.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупационный режим в Донбассе готовится фактически к срыву перемирия в зоне ООС. Марионетки Кремля объявили о намерении "уничтожить" позиции украинских сил в ближайшее время. Соответствующий приказ уже отдал так называемый главарь "ДНР" Денис Пушилин.