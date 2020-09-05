Международные эксперты поразили новым прогнозом об Украине - к чему готовиться

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings обновили оценку украинской экономики. Они отметили, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте находится на уровне "B" — со стабильным прогнозом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление организации.

По обнародованным данным, Украине удалось снизить уровень шока от эпидемии COVID-19 .

"Рейтинги Украины отражают ее макроэкономическую политику, заслуживающий доверия, которая позволила снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавируса шока, а также историю международной поддержки", — говорится в выводах.

Одновременно с этим в Украине зафиксировали низкую внешнюю ликвидность при высоких потребностей в финансировании и слабые показатели корпоративного управления.

"Шок через коронавирус, по крайней мере временно, повернул назад улучшения, достигнутые Украиной за последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитической и экономического кризиса 2014-2015 годов...", — пояснили в агентстве.

Эксперты утверждают, Киев удовлетворил до 68% потребностей в фискальном финансировании на 2020 год, сумма достигает 23,5 миллиарда долларов США. В этом году Украина может получить еще один транш МВФ в соответствии программе stand by на 0,7 миллиарда и первый транш нового займа макрофинансовой помощи Евросоюза. Это позволит удовлетворить потребности, остаются.

В Flitch прогнозируют, международные резервы страны в конце 2020 достигнут 27,4 миллиарда долларов, по состоянию на начала сентября они составляли 29 миллирадов.

Инфляция к концу года прогнозируется на уровне 5%, в следующем году составит 5,3%, а в 2022-м уже 5,7%.

Сокращение украинской экономики достигнет 6,5%, а вот рост в следующем году пройдет на уровне 3,8%. В 2022 году показатель составит 3,5%.

"Однако риски ухудшения наших прогнозов сохраняются, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", — добавили в агентстве.

Как сообщал ONLINE.UA, Национальный банк рассчитывает, что миссия МВФ в ближайшее время прибудет в Украину. Кроме того, отмечается, что средства от фонда должны поступить до конца текущего года.