Международные эксперты поразили новым прогнозом об Украине - к чему готовиться

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings обновили оценку украинской экономики. Они отметили, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте находится на уровне "B" — со стабильным прогнозом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление организации.
По обнародованным данным, Украине удалось снизить уровень шока от эпидемии
"Рейтинги Украины отражают ее макроэкономическую политику, заслуживающий доверия, которая позволила снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавируса шока, а также историю международной поддержки", — говорится в выводах.
Одновременно с этим в Украине зафиксировали низкую внешнюю ликвидность при высоких потребностей в финансировании и слабые показатели корпоративного управления.
"Шок через коронавирус, по крайней мере временно, повернул назад улучшения, достигнутые Украиной за последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитической и экономического кризиса 2014-2015 годов...", — пояснили в агентстве.
Эксперты утверждают, Киев удовлетворил до 68% потребностей в фискальном финансировании на 2020 год, сумма достигает 23,5 миллиарда долларов США. В этом году Украина может получить еще один транш МВФ в соответствии программе stand by на 0,7 миллиарда и первый транш нового займа макрофинансовой помощи Евросоюза. Это позволит удовлетворить потребности, остаются.
В Flitch прогнозируют, международные резервы страны в конце 2020 достигнут 27,4 миллиарда долларов, по состоянию на начала сентября они составляли 29 миллирадов.
Инфляция к концу года прогнозируется на уровне 5%, в следующем году составит 5,3%, а в
Сокращение украинской экономики достигнет 6,5%, а вот рост в следующем году пройдет на уровне 3,8%. В 2022 году показатель составит 3,5%.
"Однако риски ухудшения наших прогнозов сохраняются, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", — добавили в агентстве.
Как сообщал ONLINE.UA, Национальный банк рассчитывает, что миссия МВФ в ближайшее время прибудет в Украину. Кроме того, отмечается, что средства от фонда должны поступить до конца текущего года.