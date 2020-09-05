Украина подписала важное оборонное соглашение - что об этом известно

Украина и Румыния подписали важное соглашение о сотрудничестве в военно-технической области. Для этого министр обороны Андрей Таран провел переговоры с румынским коллегой Николае Чуке в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Украины и Минобороны.

По обнародованным данным, Киев заинтересован в расширении партнерства с соседями.

"Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в регионе Черного моря", — подчеркнул посольство.

В то же время в Минобороны раскрыли детали переговоров двух министров. Чиновники обсудили ряд вопросов безопасности, которые касаются обоих государств.

"Стороны обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества по таким направлениям как военно-техническое сотрудничество, проведение совместных военных учений (тренировок) военно-морских сил и подразделений сухопутных войск, сил специальных операций, а также обмен данными о воздушной, надводной и подводной обстановки", — пояснили в ведомстве.

Подписание документа стало закрепленным итогом визита Тарана в Румынию. Этот шаг позволит странам развивать сотрудничество в упомянутых сферах и усилит безопасность в Черном море — Румыния входит в состав НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, 27 августа Кабинет министров Украины поделился с гражданами приятной новостью — официально стало известно о том, что исполняющая обязанности Министерка энергетики Украины Ольга Буславець и министр экономики Германии Петер Альтмаер наконец смогли договориться о начале энергетического партнерства между двумя странами.