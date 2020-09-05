УЕФА отменила важный матч из-за коронавируса - ошеломляющие подробности

Руководство УЕФА приняло неожиданное решение в одном из следующих матчей Лиги наций. Сборные Чехии и Шотландии не встретятся на поле из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Федерацию футбола Чехии.

По официальным данным, матч планировали на 7 сентября. Команды не будут драться, поскольку среди чешских футболистов обнаружили больных COVID-19 .

Согласно объяснению организации, пока руководство чешской сборной уже распустило игроков, их разделили для безопасности на фоне распространения инфекции.

Ранее сообщалось об изоляции двух чешских футболистов после контактов с персоналом национальной сборной, сдал положительный тест на вирус.

Сейчас представители федерации обсуждают с представителями УЕФА трудную ситуацию, чтобы разработать план выхода из нее и провести матч против шотландцев.

Накануне чехи вышли на поле против сборной Словакии, матч завершился со счетом 3: 1 в их пользу.

Напомним, первые матчи Лиги наций сборные разыграли 3 сентября. Тогда же на полях вышла украинская команда — она одолела сборную Швейцарии, с которой встречалась раз еще в 2006 году.

Следующий матч украинцы проведут против Испании — уже в воскресенье, 6 сентября. Команды сойдутся на мадридском стадионе "Альфредо Ди Стефано". Эта арена служит домашней для молодежной сборной "Реала".

Лишь недавно УЕФА завершила Лигу чемпионов и Лигу Европы, прервал глобальный карантин, что ввели для борьбы против COVID-19 .

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