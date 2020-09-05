УЕФА отменила важный матч из-за коронавируса - ошеломляющие подробности

Руководство УЕФА приняло неожиданное решение в одном из следующих матчей Лиги наций. Сборные Чехии и Шотландии не встретятся на поле из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Федерацию футбола Чехии.
По официальным данным, матч планировали на 7 сентября. Команды не будут драться, поскольку среди чешских футболистов обнаружили больных
Согласно объяснению организации, пока руководство чешской сборной уже распустило игроков, их разделили для безопасности на фоне распространения инфекции.
Ранее сообщалось об изоляции двух чешских футболистов после контактов с персоналом национальной сборной, сдал положительный тест на вирус.
Сейчас представители федерации обсуждают с представителями УЕФА трудную ситуацию, чтобы разработать план выхода из нее и провести матч против шотландцев.
Накануне чехи вышли на поле против сборной Словакии, матч завершился со счетом 3: 1 в их пользу.
Напомним, первые матчи Лиги наций сборные разыграли 3 сентября. Тогда же на полях вышла украинская команда — она одолела сборную Швейцарии, с которой встречалась раз еще в 2006 году.
Следующий матч украинцы проведут против Испании — уже в воскресенье, 6 сентября. Команды сойдутся на мадридском стадионе "Альфредо Ди Стефано". Эта арена служит домашней для молодежной сборной "Реала".
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Как сообщал ONLINE.UA, звезда футбола Лионель Месси выступил со специальным интервью, в котором подтвердил намерение играть еще один сезон за "Барселону". В то же время этот публичное выступление полон сокрушительной критикой в отношении футбольных менеджеров.