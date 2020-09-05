Это попытка замолчать - России поставили новые жесткие требования

Шведский премьер-министр Стефан Левен выступил с критическим заявлением в адрес российских властей на фоне последних событий. Он утверждает, что Москва должна приложить все усилия для того, чтобы поставить точку в инциденте с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitu.

По его словам, такую позицию обусловило то, что отравление совершили непосредственно на территории России.

"Я должен четко сказать: это было покушение на убийство, и мы осуждаем его самым решительным образом. Это была попытка заставить замолчать оппозицию в России", — утверждает Левен.

Именно Кремль несет ответственность за дальнейшее развитие событий, считает шведский политик.

"Поскольку это произошло на российской территории, ответственность за расследование инцидента и привлечения виновных к ответственности лежит на российском руководстве", — добавил премьер.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за чего его ввели в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверяет, политика умышленно отравили.

Сейчас он находится на лечении в берлинской клинике. Немецкие больницы накануне объявили — причиной отравления стала боевая яд, она относится к группе "Новичок" — вещества, которое уже упоминалась в контексте России и попыток убийства.

Международное сообщество осудили покушение на политика — кроме президента США Дональда Трампа.

Как сообщал ONLINE.UA, Трамп длительное время игнорировал отравления российского оппозиционера Алексея Навального, которое возмутило международное сообщество. Только накануне он выступил с первым личным комментарием.