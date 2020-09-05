Спекуляции Путина - У Зеленского неожиданно отреагировали на новые санкции РФ

Офис президента Украины выступил с уничтожающей критикой против Кремля, который ввел санкции против ряда народных депутатов. Официальный Киев считает поступок Москвы спекуляцией и пропагандистским актом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По версии команды Владимира Зеленского, в принятом решении нет логического объяснения.

"Сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий — прежде безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционные атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", — отметили в ОПУ.

Также у Зеленского напомнили — нет разницы, к какой политической партии принадлежит "санкционные" должностные лица, поскольку речь идет о сталення суверенитета, целостности Украины, "незыблемости постулата о стране-оккупанта".

"И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", — добавили в офисе.

В случае "игры" в манипуляции накануне выборов, Киев стоит наготове и может смотреть сквозь подобные провокации.

Напомним, в новом санкционного списка Кремля 43 человека, среди них Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.

Как сообщал ONLINE.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с неожиданным заявлением — он отметил, что рассчитывает на проведение встречи в "нормандском формате" на уровне министров в сентябре. Стоит обратить внимание на то, что в Кремле неоднократно опровергали заявления официального Киева по этому поводу.