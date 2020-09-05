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Отравление Навального - у Путина шокировали намеками на причастность Запада

Мир | Читати новину українською
Отравление Навального - у Путина шокировали намеками на причастность Запада Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В российском правительстве упрекнули западным странам за якобы причастность к разработке боевой яда "Новичок", которой поразили оппозиционера Алексея Навального. В Кремле прежде всего вспомнили Соединенные Штаты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

По данным Москвы, западные специалисты участвовали в работе над нервно-паралитических веществ, среди них были и представители стран НАТО.

Кремлевские дипломаты обратили внимание на "многочисленные враждебные по отношению к России заявления" о вероятной причастности к покушению на оппозиционера.

"В течение ряда лет над соединениями, которые входят в эту большую группу химвеществ, работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, например, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов" — отметили в МИД.

Вместе с тем следует напомнить, российское правительство на Западе — в частности, в Германии и непосредственно в НАТО — призвали к неприховування сведений об упомянутой яд и сотрудничества при расследовании.

Покушение на оппозиционного политика, который уже много лет систематически критикует Кремль и пытался даже баллотироваться на различные государственные должности, вызвала необычайный резонанс вне России. Сейчас он находится на лечении в Германии — именно местная лаборатория установила вещество, которым он, вероятно, отравили.

Как сообщал ONLINE.UA, шведский премьер-министр Стефан Левен выступил с критическим заявлением в адрес российских властей на фоне последних событий. Он утверждает, что Москва должна приложить все усилия для того, чтобы поставить точку в инциденте с Алексеем Навальным. Покушение совершили на территории РФ, поэтому она не может игнорировать расследование.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, США, Владимир Путин, отравления, Кремль, полмтика, Алексей Навальный, Новичок
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