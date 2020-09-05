Коварная практика - в ООС разоблачили циничные планы боевиков Кремля

Миссия ОБСЕ заявила, что оккупационный режим нарушил договоренности об отводе оружия. В частности, наблюдатели обнаружили тяжелые средства боевиков вне согласованными зонами отвода. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

По данным миссии, это прямое нарушение минских соглашений и договоренностей от 22 июля, когда обсуждали новый режим прекращения огня.

Согласно отчету ОБСЕ, поучительный полигон под населенным пунктом Бугаевка Луганской вместил 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а также 9 буксируемых гаубиц ( Д-30 А "Лягушка", 122 мм). Во Миусинске в том же регионе зафиксированы реактивная система залпового огня ( БМ-21 "Град", 122 мм).

Наблюдатели зарегистрировали наличие 12 реактивных систем залпового огня (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм) под Хрустальным.

Также обнаружены:

17 танков и 3 зенитные ракетные комплексы (9К35 " Стрела-10 ") под Бугаевка;

") под Бугаевка; 25 танков под Кругликом на Луганщине;

10 танков под Лутугино Донецкой;

9 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 122 мм), один танк Т-64 , 4 зенитних ракетных комплексов (9К35 " Стрела-10 ") под Миусинском.

"Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО и в дальнейшем используют коварную практику наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения. Тем самым они еще раз демонстрирует стойкое нежелание соблюдать достигнутые договоренности", — отметили в штабе ООС.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе стало действующим новое перемирие.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупационный режим в Донбассе готовится фактически к срыву перемирия в зоне ООС. Марионетки Кремля объявили о намерении "уничтожить" позиции украинских сил в ближайшее время.