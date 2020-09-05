Коварная практика - в ООС разоблачили циничные планы боевиков Кремля

Миссия ОБСЕ заявила, что оккупационный режим нарушил договоренности об отводе оружия. В частности, наблюдатели обнаружили тяжелые средства боевиков вне согласованными зонами отвода. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.
По данным миссии, это прямое нарушение минских соглашений и договоренностей от 22 июля, когда обсуждали новый режим прекращения огня.
Согласно отчету ОБСЕ, поучительный полигон под населенным пунктом Бугаевка Луганской вместил 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а также 9 буксируемых гаубиц (
Наблюдатели зарегистрировали наличие 12 реактивных систем залпового огня (9K51,
Также обнаружены:
- 17 танков и 3 зенитные ракетные комплексы (9К35 "
Стрела-10") под Бугаевка;
- 25 танков под Кругликом на Луганщине;
- 10 танков под Лутугино Донецкой;
- 9 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируемых гаубиц
Д-30"Лягушка", 122 мм), один танк Т-64, 4 зенитних ракетных комплексов (9К35 " Стрела-10") под Миусинском.
"Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО и в дальнейшем используют коварную практику наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения. Тем самым они еще раз демонстрирует стойкое нежелание соблюдать достигнутые договоренности", — отметили в штабе ООС.
Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе стало действующим новое перемирие.
Как сообщал ONLINE.UA, оккупационный режим в Донбассе готовится фактически к срыву перемирия в зоне ООС. Марионетки Кремля объявили о намерении "уничтожить" позиции украинских сил в ближайшее время.