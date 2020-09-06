Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 6 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 6 сентября, зафиксировали 2107 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 135894 человек, из них 2811 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 61649 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 71434 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 6 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 6 сентября заболели уже более 27 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 269 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает миллион случаев. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 24 месте, среди стран Европы — на 12 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 883 тысячи людей, вылечились – почти 19,2 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Несколько дней назад на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19 . В "красную" зону включили:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.