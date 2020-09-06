Команда Зеленского созывает экстренное заседание по Донбассу - что случилось

Так называемые "власти ДНР", которых назначил Кремль на оккупированном Донбассе по указанию президента РФ Владимира Путина, поставили официальному Киеву и ВСУ очередной ультиматум. С 7 сентября они угрожают начать открытый огонь против украинских защитников в районе населенного пункта Шумы, который находится вблизи Горловки. Соответствующий приказ уже отдал главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Команда украинского лидера Владимира Зеленского обеспокоена планами боевиков сорвать перемирие и вновь начать активные боевые действия на Донбассе. Сегодня, 6 сентября, официальный Киев инициировал проведение экстренного заседания ТКГ по Донбассу, чтобы предотвратить обстрелы боевиков. Представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау это предложение поддержала, в команде Путина пока не дали ответа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Я видел документ, что они (боевики — ред.) прислали. Очевидно, что это отчаянный поиск повода, чтобы нарушить режим прекращения огня. Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг. Мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на 6 сентября", — заявил Кулеба.

Как известно, приказ об обстреле позиций ВСУ на Донбассе главарь боевиков "ДНР" подписал накануне, 5 сентября. Он обвиняет Украину в якобы нарушении одного из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук указал, что заявления представителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.

"И это понятно для каждого — в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", — отметил Кравчук.

Командование ООС также отреагировало на приказ Пушилина открыть огонь против украинских военных 7 сентября. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки бойцами ВСУ будет дан адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

"В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", — заявил Кравченко.

При этом бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся на позициях в селе Шумы, достаточно резко ответили на угрозы Пушилина осуществить обстрел их укреплений.

Напомним, населенный пункт Шумы был освобожден украинской армией летом 2018 года, до этого поселок находился под контролем боевиков "ДНР" — это стратегически важный объект, так как в будущем он может послужить плацдармом для проведения дальнейших операций ВСУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что комнада Зеленского довела истерического припадка представителей Путина на последнем заседании ТКГ по Донбассу.