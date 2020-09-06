Придется отвечать - у Меркель сделали последнее предупреждение Путину

Команда канцлера Германии Ангелы Меркель до последнего дня всеми силами помогала российскому президенту Владимиру Путину в обход санкций США достроить скандальный газопровод "Северный поток-2 ", который позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. Даже после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок", за которым может стоять Кремль, в Бундестаге старались не связывать инцидент с "Северным потока-2 ". Но уже сегодня, 6 сентября, глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией отравления Навального, хотя еще недавно сама Меркель просила не связывать строительство российского газопровода и ситуацию с российским оппозиционером. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bild am Sonntag.

"Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку 2". Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов. Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему", — предупредил Путина Маас.

Министр инстранных дел ФРГ подчеркнул, что "есть много признаков" причастности российского государства к отравлению Навального, но Москва продолжает упорно отрицать причастность к отравлению оппозиционера.

"Если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам придется обсудить ответ", — подчеркнул Маас.

Важно отметить, что коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от участия в "Северном потоке-2 ", несмотря на призыв заморозить проект, чтобы наказать Путина за отравление Навального. Сопротивление связано с поддержкой проекта со стороны немецкой промышленности, а также глубокими связями с РФ. Глава МИД ФРГ также признал, что прекращение строительства трубопровода повредит европейскому бизнесу, ведь в проекте Nord Stream 2 задействованы более 100 компаний из двенадцати стран Европы, а половина из них — из Германии.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", — добавил Маас.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверена, что политика умышленно отравили.

Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике. 2 сентября по результатам исследования анализов российского оппозиционера, проведенного спецлабораторией Бундесвера, стало известно, что причиной отравления стал боевой яд, который относится к группе "Новичок". Меркель уверила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. Она считает, что Навального хотели заставить замолчать, поэтому считает его отравление — попыткой убийства. Меркель добавила, что в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве. Важно подчеркнуть, что российские врачи долгое время заявляли, что следов отравления в организме Навального они не нашли. Также несколько дней после инцидента российские власти отказывалась начинать расследование, поскольку никаких противоестественных событий, связанных с оппозиционером, не произошло.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно для всех обеспокоился "Северным потоком 2". У французского лидера внезапно возникли сомнения относительно безопасности для Европы российского газопровода — Макрон допустил, что "Северный поток 2" может сделать зависимыми страны ЕС от России, и об этом уже переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.