Что будет с экономикой Украины в ближайшее время - эксперты сделали неутешительный прогноз

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings обновили оценку украинской экономики — они сохранили свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. По оценкам аналитиков Fitch, во втором квартале 2020 экономика Украины сократилась на 11,4%. Однако, они допускают, что ситуация может ухудшиться, так как риски сохраняются, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса, а также продолжительности или повторного введения ограничений, особенно с учетом сообщений о росте числа случаев коронавируса в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прогноз Fitch.

"Fitch прогнозирует, что дефицит расширенного правительства достигнет 6,5% ВВП в 2020 году. Крупные дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточен на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение. Фискальная консолидация будет происходить постепенно, при этом дефицит расширенного правительства сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году", — говорится в прогнозе экспертов.

В Fitch отметили, что инфляционное давление остается умеренным, но по их прогнозу, инфляция приблизится к целевому показателю НБУ в 5% к концу 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановления внутреннего спроса. Эксперты подсчитали, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году. Важно отметить, что НБУ снизил учетные ставки до рекордно низкого уровня в 6%, но дальнейшее ослабление, по мнению Fitch, может быть ограничено ростом инфляционного давления и значительным повышением минимальной заработной платы в 2021 году.

"Общий государственный долг увеличится до 57,4% ВВП (65,1%, включая гарантии) и 60% к 2022 году, с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году. Fitch прогнозирует, что государственный долг Украины стабилизируется на уровне около 60% в 2022-2023 годах", — добавили аналитики.

Важно напомнить, что в госбюджете Украины предусмотрено падение ВВП в 4,9%. Вместе с тем МВФ в июне ухудшил прогноз падения экономики страны с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%. Впрочем, Еврокомиссия значительно ухудшила прогноз падения экономики и для стран еврозоны. Больше всех пострадают Франция, Италия и Испания. Там ожидается снижения ВВП в этом году более чем на 10%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировали, когда восстановится экономика Украины.