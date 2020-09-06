Пришло время - Украина выдвинула Германии безальтернативное требование

Посол Украины в Германии Андрей Мельник срочно обратился к немецким властям — он требует, чтобы Бундестаг жестко наказал команду российского президента Владимира Путина за отравление Алексея Навального боевым ядом. Дипломат считает, что пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией, которая не должна ограничиваться блокировкой "Северного
"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией. Режим президента РФ Владимира Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику. Покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения — это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", — заявил украинский посол в Германии.
Мельник подчеркнул, что Путин сейчас всем явно демонстрирует, что реакция Берлина на отравление Навального, как и другие подобные преступления Кремля, не играют для него никакой роли. Поэтому украиснкий дипломат считает, что нужно незамедлительно прекратить все европейские инвестиции в экономику России, чтобы наконец поставить Путина на место.
Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому.
Сейчас Навальный находится до сих пор в коме, его лечат врачи берлинской клиники. 2 сентября по результатам исследования анализов российского оппозиционера, проведенного спецлабораторией Бундесвера, стало известно, что причиной отравления стал боевой яд, который относится к группе "Новичок". Меркель уверила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. Она считает, что Навального хотели заставить замолчать, поэтому считает его отравление — попыткой убийства. Меркель добавила, что в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве. Важно подчеркнуть, что российские врачи долгое время заявляли, что следов отравления в организме Навального они не нашли. Также несколько дней после инцидента российские власти отказывалась начинать расследование, поскольку никаких противоестественных событий, связанных с оппозиционером, не произошло.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Меркель допустили, что завершение строительства Северного