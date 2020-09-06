Пришло время - Украина выдвинула Германии безальтернативное требование

Посол Украины в Германии Андрей Мельник срочно обратился к немецким властям — он требует, чтобы Бундестаг жестко наказал команду российского президента Владимира Путина за отравление Алексея Навального боевым ядом. Дипломат считает, что пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией, которая не должна ограничиваться блокировкой "Северного потока-2 ", на что, впрочем, пока не решилась команда канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению Мельника, режим Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику", поэтому предложил ввести как минимум на три месяца запрет на поставки нефти и газа из России. Об этом Мельник 6 сентября в интервью агентству dpa, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией. Режим президента РФ Владимира Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику. Покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения — это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", — заявил украинский посол в Германии.

Мельник подчеркнул, что Путин сейчас всем явно демонстрирует, что реакция Берлина на отравление Навального, как и другие подобные преступления Кремля, не играют для него никакой роли. Поэтому украиснкий дипломат считает, что нужно незамедлительно прекратить все европейские инвестиции в экономику России, чтобы наконец поставить Путина на место.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому.

Сейчас Навальный находится до сих пор в коме, его лечат врачи берлинской клиники. 2 сентября по результатам исследования анализов российского оппозиционера, проведенного спецлабораторией Бундесвера, стало известно, что причиной отравления стал боевой яд, который относится к группе "Новичок". Меркель уверила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. Она считает, что Навального хотели заставить замолчать, поэтому считает его отравление — попыткой убийства. Меркель добавила, что в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве. Важно подчеркнуть, что российские врачи долгое время заявляли, что следов отравления в организме Навального они не нашли. Также несколько дней после инцидента российские власти отказывалась начинать расследование, поскольку никаких противоестественных событий, связанных с оппозиционером, не произошло.