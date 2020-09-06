Каждый имеет право на ошибку - у Зеленского сделали громкое заявление о Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрый Кулеба решил поставить точку в резонансном скандале, который возник после заявления первого заместителя главы украинской делегации ТКГ по Донбассу Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса. Министр напомнил, что все идеи Фокина являются лишь его личным мнением и не соответствуют позиции официальных властей. Кулеба подчеркнул, что Фокин на всех заседаниях ТКГ при его участии занимал официальную позицию, поэтому призвал "сразу не замахиваться топором", так как каждый имеет право на ошибку. Об этом Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, передает ONLINE.UA.

"Он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые, во-первых, стали очень резонансными, а во-вторых, и руководитель офиса президента Андрей Ермак, и я как министр иностранных дел, четко заявили публично о том, что это лишь личное мнение господина Фокина, они не представляют государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах. Каждый имеет право на ошибку. Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", — заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также прокомментировал скандал, который возник на последнем заседании ТКГ по Донбассу, из-за того, представитель Кремля Борис Грызлов очень сильно нервничал и никак не хотел признавать Российскую Федерацию стороной конфликта.

"Для всего мира абсолютно очевидным тот факт, что Россия является стороной конфликта, есть только две стороны этого конфликта — это Украина и Российская Федерация, которая напала на Украину. И все их попытки имитации, нервы, эмоции — это все абсолютно бесполезные вещи, потому что они ничего не меняют по существу, но позволяют им играть какую-то там свою внутреннюю игру. Но сути вопроса это не меняет. Я на их месте так бы уже не волновался бы, потому что еще журнал "Здоровье", который, я убежден, читал господин Грызлов, говорил, что нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому не надо лишний раз нервничать", — подчеркнул Кулеба.

Как известно, ранее Фокин заявил, что для прекращения войны в Донбассе, по его мнению, следует "объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса". Его слова вызвали большой резонанс и волну критики как в политических кругах, так и среди общественности.

Важно отметить, что этот скандал произошел за несколько дней до заседания ТКГ по Донбассу, на котором команда президента РФ устроила новый демарш. Представители Кремля начали шантажировать команду Зеленского обменом пленным, отказываясь его проводить, если официальный Киев не согласится на выборы в ОРДЛО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 6 сентября официальный Киев инициировал проведение экстренного заседания ТКГ по Донбассу, чтобы предотвратить обстрелы боевиков, которые 7 сентября готовятся открыть огонь по позициям ВСУ вблизи Шумов.