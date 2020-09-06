Уже две страны отказались от абсурдного предложения Путина - что известно

Команда президента России Владимира Путина продолжает подготовку к масштабным военным учениям " Кавказ-2020 ", которые Кремль намерен провести в том числе и в оккупированном Крыму. На эти учения Москва решила стянуть не только тысячи российских военных и сотни единиц тяжелой боевой техники, но и привлечь военных из других стран. По плану Путина, в учениях примут участие воинские контингенты из Беларуси, Азербайджана, Индии, Мьянмы, Ирана и Пакистана — их активная фаза запланирована с 15 по 26 сентября. 6 августа стало известно, что уже две страны отказались от абсурдного предложения Путина. Военные из Индии и Азербайджана не приедут на военные учения России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службы Минобороны Индии и Азербайджана.

"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях " Кавказ-2020 ". На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей",— говорится в сообщении ведомства, при этом причина отказа не называется.

Напомним, еще в июне стало известно, что в сентябре 2020 года Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Главное управление украинской разведки не исключает вариант, что во время учений РФ может начать широкомасштабные военные действия против Украины. Отмечается, что учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

В рамках подготовки к военным учениям Путин объявил внезапную проверку войск, которая началась еще 17 июля. Ее якобы решили провести для оценки способности российских военных обеспечить безопасность на юго-западе РФ. В Минобороны РФ запланировали провести 56 тактических учений, в которых примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 18 августа Путин объявил срочные учения военной полиции, в ходе которых будут проверены готовность военнослужащих военной полиции к выполнению задач по предназначению.