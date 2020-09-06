Это произойдет уже в сентябре - глава Минздрава срочно обратился ко всем украинцам

В воскресенье, 6 сентября, глава Минздрава Максим Степанов обратился ко всем украинцам и пообещал, что уже с сентября все медицинские работники начнут получать доплату к зарплатам. Эти доплаты медработникам будут выплачиваться до конца года, а уже в 2021 году министр анонсировал радикальное увеличение зарплат, что будет предусмотрено в бюджете Украины. Кому и на сколько поднимут зарплаты, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3560 грн, а младший медицинский персонал — около 1250 грн", — пояснил Степанов.

Министр отметил, что "справедливая зарплата" для врачей, окончивших интернатуру, по его мнению, должна составлять 20-25 тысяч гривен. Поэтому Минздрав уже подал Министерству финансов предложение использовать не менее 5% ВВП на финансирование медгарантий в 2021 году, что предусмотрено законодательством Украины.

Напомним, 19 июля Кабмин принял решение о повышении зарплат медикам с 1 сентября 2020 года. Врачам, независимо от должности, было решено повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам — в размере 25%.

Также с 1 сентября пообещали значительно поднять зарплаты сотрудникам экстренной медицинской помощи, а в следующем году Минздрав инициирует повышение зарплат водителей скорой помощи до 10-12 тысяч гривен, диспетчеров — до 12-13 тысяч, фельдшеров — до 14-16 тысяч, врачей — до 20-22 тысяч гривен.