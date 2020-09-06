Евросоюз теряет авторитет - Брюссель жестко раскритиковали за бездействие

Евросоюз до сих пор так и не определился с санкциями против режима исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, которые официальный Брюссель анонсировал в ответ на фальсификацию выборов и жесткий разгон мирных протестов в стране. Хотя уже известно, что в санкционный список не планируют включать Александра Лукашенко — против этого, в частности, выступают Германия, Франция и Италия. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус возмущен бездействием Евросоюза, который, по его мнению, теряет авторитет. Дипломат призывают официальный Брюссель немедленно отреагировать на ситуацию в Беларуси и оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции, которая добивается отставки Лукашенко и проведения новых выборов в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Financial Times.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Если мы не будем верны нашим национальным обязательствам, это разрушит наш собственный фундамент. Мы должны стоять твердо", — призвал Линкявичус.

Литовский министр напомнил, что Литва, Латвия и Эстония уже ввели санкции против представителей белорусского правительства, в том числе Александра Лукашенко и 29 его чиновников. Но он считает, что санкции ЕС были бы более эффективными для урегулирования ситуации в Беларуси.

"ЕС должен оказать "содержательную и ощутимую" поддержку белорусской оппозиции. Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств", — подчеркнул глава МИД Литвы.

Напомним, 31 августа официально стало известно, что Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси. Члены Евросоюза внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Кроме того, с 1 сентября страны Балтии наконец согласовали вопрос, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце. В соглашении членов ЕС отмечается, что страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификатов о происхождении электроэнергии. Стоит обратить внимание на то, что в сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС ошеломили громким заявлением — там уверили, что не намерены превращать Беларусь в Украину.