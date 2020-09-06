С января 2021 года - боевики "ЛНР" шокировали новым решением

Так называемые "власти ЛНР", которых назначил Кремль на оккупированном Донбассе по указанию президента РФ Владимира Путина, хотят пойти на новый радикальный шаг, который в первую очередь негативно отразится на украинцах, проживающих в ОРЛО. С января 2021 года оккупанты планируют полностью отказаться от украинской воды, которая поставляется через Попаснянский водоканал. И это при том, что уже шесть лет, с начала вооруженной агрессии России против Украины на Донбассе, жители ОРЛО получают воду только по несколько часов в день один раз в трое суток. При этом данный график регулярно нарушается по уже известным всем причинам — порыв, плановая замена труб или ремонт, в необходимости проведения которых боевики по традиции обвиняют украинские власти. О новом шокирующем решении боевиков "ЛНР" сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське.

"Сейчас боевики уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал. Идут разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они могут вообще отказаться", — сообщил Гайдай.

Председатель Луганской ОГА напомнил, что так называемая "ЛНР" задолжала за потребленную воду уже 170 млн гривен. Но боевики, по его словам, соглашаются заплатить только половину этой суммы — 87 млн гривен. При этом, подчеркнул Гайдай, если "власти" ОРЛО откажутся от украинской воды, то Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", — добавил Гайдай.

Важно отметить, что для местных жителей "власти ЛНР" с 1 сентября повысили тарифы на воду на 40%. За центральное водоснабжение местные жители ОРЛО теперь будут платить по 28 рублей (примерно 11 гривен) за 1 куб. м, а за централизованное водоотведение 17 рублей (6,25 грн).

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин для Донбасса готовит два сценария, из которых уже в скором времени будет выбирать, так как наступил поворотный момент.